село Богословка, село Богословка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Богословка

Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
1128Богословка, с. вл.при безымянном пруде.481682365368Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
С. Богословское с деревнями Ильинка и Серебряная21Мих. Степ. Андреевский82950200

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Разказовская волость
156. Богословка, село бывшее владельческое, при речке Лесн. Тамбове, дворов 114, жителей 715, церковь православная
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Богословская волость
402. Богословка, село бывшее владельческое, при речке Нару-Тамбове, дворов 141, жителей 957, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, богад Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Богословская волость
село Богословка«Инжавинская» п.-т. контора4835

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Богословская волость
село Богословка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Рассказовский район
64783Богословкасело52°30'42°01'N-38-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Рассказовский муниципальный район, Сельское поселение Озёрский сельсовет
68628430111с Богословкасело
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