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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Ревизская сказка о дворовых людях с. Святогорье Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.
Ревизская сказка о дворовых людях с. Святогорья Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.
Дело о разрешении отставному штабс-капитану А. С. Порошину открыть школу молочного хозяйства в с. Святогорье Авнегской волости Грязовецкого уезда. 1896 г. // Гос. архив В Показать все
Ревизская сказка о дворовых людях с. Святогорьте Авнежской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 171.
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 50, 56, 57, 58, 74, 77, 89, 169, 190, 205, 206, 2 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Святогорской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3235Святогорье, с. вл.при руч. безымянном.5030121719Церковь православная 1. Ярмарка 1.
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
погост Святая Гора48211537142153135953942753735
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
36СвятогорьеПустошновск.собственники92742
41Святогорский1 Починовск.бывшие помещичьи184143
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Святогорский 7487хуторЗимнее: 0 км. Летнее: 0 км.Зимнее: 25 км. Летнее: 25 км.Зимнее: 64 км. Летнее: 69 км.11
Святогорье (сс,скков,кх,1 пром. пред.,2 торг. зав.,кред. т-во,маслозав.,масло-арт.,молоч. проп. п.,контора Госторга,Нарсуд,След. уч.,п/т. отд.,п/т. аг-во,агро-участ.,заго Показать все 7489селоЗимнее: 0 км. Летнее: 0 км.Зимнее: 25 км. Летнее: 25 км.Зимнее: 64 км. Летнее: 69 км.2565
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36858Святогорьесело59°13'с.ш.40°47'в.д.O-37-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19632420231с Святогорьесело