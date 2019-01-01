село Святогорье, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Святогорье

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Ревизская сказка о дворовых людях с. Святогорье Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.
Ревизская сказка о дворовых людях с. Святогорья Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.
Дело о разрешении отставному штабс-капитану А. С. Порошину открыть школу молочного хозяйства в с. Святогорье Авнегской волости Грязовецкого уезда. 1896 г. // Гос. архив В Показать все
Ревизская сказка о дворовых людях с. Святогорьте Авнежской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 171.
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 50, 56, 57, 58, 74, 77, 89, 169, 190, 205, 206, 2 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Святогорской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3235Святогорье, с. вл.при руч. безымянном.5030121719Церковь православная 1. Ярмарка 1.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Авнегская волость
погост Святая Гора48211537142153135953942753735

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Авнегская волость
36СвятогорьеПустошновск.собственники92742
41Святогорский1 Починовск.бывшие помещичьи184143

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Октябрьский сельсовет
Святогорский 7487хуторЗимнее: 0 км. Летнее: 0 км.Зимнее: 25 км. Летнее: 25 км.Зимнее: 64 км. Летнее: 69 км.11
Святогорье (сс,скков,кх,1 пром. пред.,2 торг. зав.,кред. т-во,маслозав.,масло-арт.,молоч. проп. п.,контора Госторга,Нарсуд,След. уч.,п/т. отд.,п/т. аг-во,агро-участ.,заго Показать все 7489селоЗимнее: 0 км. Летнее: 0 км.Зимнее: 25 км. Летнее: 25 км.Зимнее: 64 км. Летнее: 69 км.2565

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
36858Святогорьесело59°13'с.ш.40°47'в.д.O-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Старосельское сельское поселение
19632420231с Святогорьесело

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