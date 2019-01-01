Где упоминается данное место

Ревизская сказка о дворовых людях с. Святогорье Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.

Ревизская сказка о дворовых людях с. Святогорья Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.

Дело о разрешении отставному штабс-капитану А. С. Порошину открыть школу молочного хозяйства в с. Святогорье Авнегской волости Грязовецкого уезда. 1896 г. // Гос. архив В Показать все

Ревизская сказка о дворовых людях с. Святогорьте Авнежской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 171.

Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 50, 56, 57, 58, 74, 77, 89, 169, 190, 205, 206, 2 Показать все



• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов Место упоминается в справочниках: