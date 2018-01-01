село Городок, село Городок, Рівненська область (на 2018) — Familio

Городок

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ровенский уезд, Городецкая волость
1641. Городок, село бывшее владельческое, дворов 83, жителей 832, волостное правление (уездный город в 9 верстах), церковь православная, школа, питейный дом, кзн., 2 вод. Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-20389Городокселоцентр сільської радир-н Рівненськийсільрада Городоцька
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