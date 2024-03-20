имение Клостергоф, имение Клостергоф, Гапсальский уезд, Эстляндская губерния (на 1913) — Familio

Клостергоф

Гапсальский уезд, Эстляндская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
имение
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Эстляндская губерния, Гапсальский уезд, Волость Клостергоф
В одноименном селении

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Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Гапсальский уезд, Клостергофская волость
1986.0Имение Клостергоф551649ЛеальскийКирреферМукомольная мельница с механическ. двигателем.
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