деревня Веселкова, деревня Веселкова, Пермский уезд, Пермская губерния (на 1909) — Familio

Веселкова

Пермский уезд, Пермская губерния (на 1909)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Никулинская волость
115. Веселкова, деревня бывшая владельческая, при речке Косьве, дворов 23, жителей 138, часовня

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Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Никулинская волость
18) д. Веселкова на р. Косьве, распл.Никулинское общество40108110Бывшие помещичьиПравославныеРусские1066
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