усадьба Новоникольское, усадьба Новоникольское, Алешковская волость, Чухломский уезд (на 1907) — Familio

Новоникольское

Алешковская волость, Чухломский уезд (на 1907)

Статус
не существует
Тип
усадьба
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
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Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Чухломский уезд, Алешковская волость
Ново-Никольское д.пруд2311437За отсутствием данных преобладающие промыслы по Алешковской вол. остались невыявленными.
Чухломский уезд, Мирохановская волость
Майкова Гора д.13227916Отхожие промыслы по Мирохановской вол.: маляров 314, столяров — 234, мясников — 107, разн. пром. 373.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Чухломской уезд
10857Новоникольское (Майкова Гора), усад.при прудах.22295
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