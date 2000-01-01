село Приютное, село Приютное — Familio

Приютное

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Приказ Приютинский
188. Приютная, колония евреев, при балке Грушоватой, дворов 46, жителей 427, сельский приказ, (уездный город в 110 верстах), еврейский молитвенный дом

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Приютинский приказ
кол. Приютинское

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9054Приютнеселоцентр сільської радир-н Гуляйпільськийсільрада Приютненська

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Александровский уезд, Приютинский еврейский приказ
1Приютнаяе. к.70235227462
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