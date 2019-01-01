деревня Усольцева, деревня Усольцева, Шатровский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Усольцева

Шатровский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Мехонская волость
2026. Усольцева (Сукина), деревня бывшая государственная, при речке Кысылбайке, дворов 41, жителей 226, экинаж. зав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Шатровский район
99447Усольцевадеревня56°11'00"64°34'00"O-41-142

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Шатровский муниципальный район, Сельское поселение Мехонский сельсовет
37640440126д Усольцевадеревня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Шадринский уезд, Мехонская волость
2) д. Усольцева (Сукина) на р. Кызылбайке, распл.Мехонское обществоБывшие государственные крестьянеПравославныеРусские621

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9110Усольцова (Сукина), дер.при рч. Кысылбайке.60323298124
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