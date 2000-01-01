деревня Быковская, деревня Быковская, Архангельский уезд, Архангельская губерния (на 1907) — Familio

Быковская

Архангельский уезд, Архангельская губерния (на 1907)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Архангельский уезд, Кехотская волость
БыковскаяЗалесдер.Кехотскогона проселочной дороге72024Кехотскому

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Архангельский уезд
122Быковская (Зарученье, Залесье), д.при рр. Солозерке и Кохте.3520102228
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