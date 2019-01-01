село Малая Борла, село Малая Борла, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Малая Борла

Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Мало-Борлинская волость
796. М. Борла, село бывшее удельное, при речке Борле, дворов 217, жителей 1444, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, школа

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Симбирская губерния, Сенгилейский уезд, Мало-Борлинская волость
село Малая-Борла

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Кузоватовский район
31101Малая Борласело53°32'с.ш.48°01'в.д.N-39-085

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Кузоватовский муниципальный район, Безводовское сельское поселение
73616410136с Малая Борласело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
1317Малая Борда (Любимовка), с. удел.при ррч. Борле и Муранке.8338140559604Церковь православная 1.

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Мало-Борлинская волость
110Малая Борла, село, при рч. Борле; н. р.10085399785820
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