посёлок Курунда, посёлок Курунда, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай (на 2019) — Familio

Курунда

Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Алтай, Усть-Коксинский район
605518Курундапосёлок50°19'с.ш.85°46'в.д.M-45-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Алтай, Усть-Коксинский муниципальный район, Усть-Коксинское сельское поселение
84640475131п Курундапоселок

Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Бийский уезд, Уймонская инородная волость
2Выс. Курунда876339123
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