село Саина Шапагатова, село Саина Шапагатова, Тупкараганский район, Мангистауская область (на 2022) — Familio

Саина Шапагатова

Тупкараганский район, Мангистауская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Мангистауская область, Тупкараганский район, сельский округ Саина Шапагатова
село Саина ШапагатоваСайын Шапағатов а.475238100

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