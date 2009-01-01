агрогородок Кузьминичи, агрогородок Кузьминичи, Добрушский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Кузьминичи

Добрушский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Поповская волость
179. Кузминичи, село бывшее владельческое, дворов 232, жителей 1321, церковь православная, 3 ветрянных мельницы

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Добрушский район, Кузьминичский сельсовет
д Кузьминичи398

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Поповская волость
7Село Кузьминичиторг. тр. руч. ДевичьеКузьминичск. с. о. церк. земли306 1995 21008Кузьминичск. пр. 21454

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Добрушский район, Кузьминичский сельсовет
аг. Кузьминичи197
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