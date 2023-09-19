деревня Осово, деревня Осово, Лидский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Осово

Лидский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Лидский район, Белицкий сельсовет
д Осово31

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Белицкая волость
Осова, д., жит. 297 (149 м. 148 ж.), дес. 391, у. гор. 26 в., вол. пр. 6в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Неман 16 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Лидский район, Белицкий сельсовет
д. Осово30
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