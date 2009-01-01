деревня Якимовка, деревня Якимовка, Речицкий район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Якимовка

Речицкий район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Речицкий район, Борщевский сельсовет
д Якимовка100

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Телешевская волость
13Дер. Якимовкапроселочнойб. БорховицеЯкимовск. с. о. 65191196Барщевского пр. 16724

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Речицкий район, Борщёвский сельсовет
д. Якимовка101
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