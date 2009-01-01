деревня Миколаево, деревня Миколаево, Ивьевский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Миколаево

Ивьевский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Лугомовичская волость
220. Николаев, местечко бывшее владельческое, на р. Немане, дворов 31, жителей 294 и мещ. 92, церковь православная, школа, больница, еврейский молитвенный дом, питейный д Показать все

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Ивьевский район, Лелюкинский сельсовет
д Миколаево25

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Лугомовичская волость
Николаево, с., р. Неман, жит. 349 (182 м. 157 ж.), дес. 218, у. гор. 75 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 39 в., ст. ж. д. Бастуны 49 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Ивьевский район, Лелюкинский сельсовет
д. Миколаево54
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