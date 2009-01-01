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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
220. Николаев, местечко бывшее владельческое, на р. Немане, дворов 31, жителей 294 и мещ. 92, церковь православная, школа, больница, еврейский молитвенный дом, питейный д Показать все
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Миколаево25
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Николаево, с., р. Неман, жит. 349 (182 м. 157 ж.), дес. 218, у. гор. 75 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 39 в., ст. ж. д. Бастуны 49 в.
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Миколаево54