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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Виштоки7
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Виштоки, уч. (Ковзана), жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 10, у. гор. 12 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Гудогай 12 в.
Виштоки, ок., жит. 37 (19 м. 18 ж.), дес. 99, раз. см. пред.
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Виштоки11