хутор Давыдкин, хутор Давыдкин, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Давыдкин

Волоконовский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Волоконовский район
115496Давыдкинхутор50°21'37°43'M-37-052

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Чат по генеалогии Белгородской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Волоконовский муниципальный район, Погромское сельское поселение
14630420111х Давыдкинхутор
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