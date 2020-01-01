Населенное место

Крушаны, ф. (Гр. Тышкевича), жит. 8 (3 м. 5 ж.), дес. 126, у. гор. 58 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Кошедары 5 в.