деревня Клампиняй Крушонис, деревня Клампиняй Крушонис, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020) — Familio

Клампиняй Крушонис

Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Литвы

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Жижморская волость
Крушаны, ф. (Гр. Тышкевича), жит. 8 (3 м. 5 ж.), дес. 126, у. гор. 58 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Кошедары 5 в.
Крушаны, д., жит. 24 (13 м. 11 ж.), дес. 39, у. гор. 45 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Кошедары 7 в.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Kauno apskritis, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Palomenės seniūnija
Klampinių Krušonių k.
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