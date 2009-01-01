деревня Дворчаны, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Дворчаны

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Орлянская волость
Дворчаны, з. р. Неман, жит. 20 (11 м. 9 ж.), дес. 14,88, у. гор. 51 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Неман 37 в.
Дворчаны, д. р. Неман, жит. 214 (102 м. 112 ж.), дес. 203,77 раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Орлевский сельсовет
д Дворчаны32

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Орлевский сельсовет
д. Дворчаны37

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