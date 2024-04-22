село Ильмень, село Ильмень, Поворинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Ильмень

Поворинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
2127Новоспасовка (Ильмень), с. вл.при оз. Ильмене.821015195209Церковь православная. Ярмарок 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Ново-Хоперский уезд, Песковская волость
919. Ново-Спасовка (Ильмень), слобода бывшая владельческая, при озере Ильмени, дворов 69, жителей 476, церковь православная, ярм. 17-го марта и в Вознесенье.

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Новохоперский уезд, Песковская волость
Новоспасовка (Ильмень 1-е общ.)4902слободаИльменского 1-го40282
Новоспасовка (Ильмень 2-е общ.)4903селоИльменского 2-го40303
Ивановка (б. Зубрилова).4904деревняИльменского 2-го765

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Поворинский район
617865Ильменьсело51°18'с.ш.42°34'в.д.M-38-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Поворинский муниципальный район, Мазурское сельское поселение
20639416106с Ильменьсело
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