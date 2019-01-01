деревня Нижняя Солянка, деревня Нижняя Солянка, Кишертский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Нижняя Солянка

Кишертский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3743Солянка Черемисская, дер.при рч. Солянке.4035218297

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Осинцовская волость
55) д. Нижняя Солянка, при р. Леке, зем. шк., распл.Соляно-Черемисское общество298289Бывшие государственныеЯзычникиЧеремисы4512

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кишертский район
347281Нижняя Солянкадеревня57°22'00"57°33'00"O-40-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кишертский муниципальный район, Андреевское сельское поселение
57624402201д Нижняя Солянкадеревня
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