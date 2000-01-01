- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Об уступке частка земли крестьянами с. Пороховые, Полюстровской волости, Петербургского уезда, под постройку часовни. 1895–1897 гг. // Центральный государственный историч Показать все
О выдаче денег крестьянке с. Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда М. Индриковой. 1897 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург Показать все
По жалобе крестьянина дер. Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Корнелия Трофимова на отказ земского начальника утвердить приговор сельского общества Охте Показать все
По жалобе крестьян с. Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Васильева, Плотникова и Сазрина на рубку леса их дачи. 1900–1901 гг. // Центральный государстве Показать все
О разрешении крестьянам дер. Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда провести добровольную подписку для сбора пожертвований на сооружение иконы. 1900–1904 гг Показать все
По жалобе крестьянина с. Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда на порубку леса лесничим Охтинского лесничества. 1901 г. // Центральный государственный исто Показать все
О выдаче данных крестьянам с. Пороховые Полюстровской волости Петербургского у. 1901–1905 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258 Показать все
По прошению крестьянки селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда А. Принцевой о переделе земли. 1902–1903 гг. // Центральный государственный историческ Показать все
О выдаче данной на землю крестьянину селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Алексею Филиппову. 1902–1904 гг. // Центральный государственный историче Показать все
По жалобе крестьян селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Марьи Иевлевой и ее сына Дмитрия на невыдачу им данной на землю. 1902–1904 гг. // Централь Показать все
О выдаче крестьянину селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Дмитрию Еремееву данной на землю. 1902–1904 гг. // Центральный государственный историчес Показать все
О выдаче данной на землю жительнице селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Ольге Ивановой. 1902–1904 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
По прошению жительниц селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Г. Логиновой, Н. Михайловой и Н. Самойловой о выдаче им данных на землю. 1902–1904 гг. Показать все
По прошению жителей селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Олимпии, Федора и Ольги Самойловых и Марии Ильиной о выдаче им данных на землю. 1902–1905 Показать все
О выдаче крестьянке селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Марии Аликиной данной на землю. 1902–1903 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
О выдаче крестьянкам селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Евдокии Ивановой, Акулине Андреевой и Матрене Катушкевич данных на землю. 1902–1904 гг. Показать все
О выдаче крестьянину селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Александру Сирину данной на землю. 1902–1904 гг. // Центральный государственный историче Показать все
По прошению крестьянки селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Ксении Сидоровой о выдаче ей данной на землю. 1902–1903 гг. // Центральный государстве Показать все
О выдаче данной на землю крестьянке селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Фекле Ивановой. 1902–1903 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
О выдаче крестьянке селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда данной на землю. 1902–1904 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
О выдаче данной на землю крестьянам селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Никифору, Иоакиму и Ивану Шекалиным. 1902–1903 гг. // Центральный государ Показать все
О выдаче данной на землю крестьянину селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Дмитрию Савельеву и мещанке г. Шлиссельбурга Ольге Гуляевой. 1902–1906 г Показать все
О выдаче данной на землю крестьянам селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Александре и Василию Денисовым. 1902–1905 гг. // Центральный государствен Показать все
О выдаче данной на землю крестьянке селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Ксении Ивановой. 1902–1906 гг. // Центральный государственный исторически Показать все
О выдаче данной крестьянке селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Александре Сухиной. 1902–1904 гг. // Центральный государственный исторический архи Показать все
По прошению крестьянина с. Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Василия Кондратьева о выдаче ему данной на участок земли; выкопировка с плана участка. 190 Показать все
По прошению крестьянки с. Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Ольги Федоровой о выдаче ей данной на землю; выкопировка с плана участка. 1903–1907 гг. // Показать все
О представлении в Петербургское губернское казначейство квитанции на совершение данной крестьянином селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Иохимом Б Показать все
О высылке документов крестьянке селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда М. Ильиной. 1904 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
О выдаче данной на землю крестьянке селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Н. Плотниковой. 1904–1905 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
О продаже земли крестьянкой селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда А. Деревяйне. 1904–1905 гг. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
По ходатайству крестьянина с. Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Андрея Дергаченко о востребовании за счет Полюстровского волостного правления из Казенн Показать все
О продаже земли крестьянином селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Михаилом Семеновым петербургскому мещанину Михаилу Данилову. 1909 г. // Централь Показать все
По ходатайству крестьян селения Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда Евмелия Игнатьева, Васильева, Алексея Манкова и Екатерины Антоновой о разрешении им з Показать все
О выдаче данной на землю крестьянке с. Пороховые Полюстровской волости Петербургского уезда М. М. Степановой. 1910–1912 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
Дело о выдаче удостоверительного приговора на усадебный участок крестьянину села Пороховые Полюстровской волости Г. А. Аникееву. 1914–1916 гг. // Центральный государствен Показать все
По ходатайству крестьян с. Пороховые, Полюстровской волости о разрешении им взять из государственного банка 1200 рублей на постройку риги (Петербургский уезд). 1895 г. // Показать все
По ходатайству крестьянки селения Пороховые Полюстровской волости М. И. Деревяйне об отводе ей земли к одному месту. 1915 г. // Центральный государственный исторический а Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
306Охтенский пороховой завод (к нему принадлежат слободы: Кирпичная, Новозарецкая, Новолугская, Озерецкая и Ржевская), вед. Военн. Минист.при оз. Порховском.42245781198411Церковь православная 1. Часовня 1. Мельница мукомольная. Пороховой завод и капсюльное заведение.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Пороховые с., жел.-дор. ст.2Полюстровский участок41 участок4село Пороховые, 30-е почтово-телеграфное отделение