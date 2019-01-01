село Селезниха, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Селезниха

Пугачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Саратовской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о крестьянине Самарской губернии Николаевского уезда Шиншиновской волости с. Селезнихи Килякове Мартыне Никитиче, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1896–18 Показать все
Дело о крестьянине Самарской губернии Николаевского уезда Шиншиновской волости, с. Селезнихи Губанове Трифоне Ивановиче, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1896– Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1685Селезниха, с. каз.при р. Малом Иргизе.2575174710612Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Шиншиновская волость
1037. Селезниха, село бывшее государственное, при реке М. Иргизе, дворов 227, жителей 1357, церковь православная, 4 лавки, 12 ветряных мельниц, 2 ярмарки

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Селезнихинская волость
С. Селезниха. Б. госуд. Рус. Прав. и раск.474014625¼36910171069

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Пугачевский район
52886Селезнихасело52°14'с.ш.48°41'в.д.N-39-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Пугачевский муниципальный район, Надеждинское сельское поселение
63637450141с Селезнихасело

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