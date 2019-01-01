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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о крестьянине Самарской губернии Николаевского уезда Шиншиновской волости с. Селезнихи Килякове Мартыне Никитиче, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1896–18 Показать все
Дело о крестьянине Самарской губернии Николаевского уезда Шиншиновской волости, с. Селезнихи Губанове Трифоне Ивановиче, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1896– Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1685Селезниха, с. каз.при р. Малом Иргизе.2575174710612Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1037. Селезниха, село бывшее государственное, при реке М. Иргизе, дворов 227, жителей 1357, церковь православная, 4 лавки, 12 ветряных мельниц, 2 ярмарки
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Селезниха. Б. госуд. Рус. Прав. и раск.4740—14625¼36910171069
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52886Селезнихасело52°14'с.ш.48°41'в.д.N-39-134
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63637450141с Селезнихасело