деревня Сверкалучье, Красно-Болотовская волость, Дорогобужский уезд (на 1904) — Familio

Сверкалучье

Красно-Болотовская волость, Дорогобужский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Варианты названий
Сверколучье, Свирковы Луки, Свирколучье
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
5106Сверколучье (Свироколучье), с. каз.при р. Днепре.362541711Церковь православная 1.

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Дорогобужский уезд, Красно-Болотовская волость
107СверколучьеСело374813Церковь, школа грамоты.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.