посёлок при станции Лазинка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Лазинка

Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок при станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Казинская волость
Сызрано-Вяз. ж. д. разъезд Лазинка8010при речке Верде1872581123Казинка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Скопинский район
329894Лазинкапос.ст.53°52'с.ш.39°23'в.д.N-37-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Скопинский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
61644430136п.ст Лазинкапоселок при станции (поселок станции)

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