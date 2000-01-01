Населенное место

Рожанка им. (Барона Гревоница), р. Турья, жит. 46 (23 м. 23 ж.), дес. 462, у. гор. 57 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Лида 57 в.