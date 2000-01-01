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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
184. Рожанка, местечко бывшее государственное, при речке Туры, дворов 63, жителей 604 (мещ. 42), волостное правление (уездный город в 56 верстах), костел, молитвенный дом Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Рожанка873733063469220120814282101
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Рожанка им. (Барона Гревоница), р. Турья, жит. 46 (23 м. 23 ж.), дес. 462, у. гор. 57 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Лида 57 в.
Рожанка, м., р. Турья, жит. 504 (275. м. 229 ж.), дес. 318,42, у. гор. 56 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Лида 56 в.
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Рожанка424