агрогородок Рожанка, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Рожанка

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Лидский уезд, Рожанковская волость
184. Рожанка, местечко бывшее государственное, при речке Туры, дворов 63, жителей 604 (мещ. 42), волостное правление (уездный город в 56 верстах), костел, молитвенный дом Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Виленская губерния, Лидский уезд, Рожанковская волость
местечко Рожанка873733063469220120814282101

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Рожанковская волость
Рожанка им. (Барона Гревоница), р. Турья, жит. 46 (23 м. 23 ж.), дес. 462, у. гор. 57 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Лида 57 в.
Рожанка, м., р. Турья, жит. 504 (275. м. 229 ж.), дес. 318,42, у. гор. 56 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Лида 56 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Рожанковский сельсовет
аг. Рожанка424

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