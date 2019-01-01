деревня Нижнее Сляднево, деревня Нижнее Сляднево, Рузский, Московская область (на 2019) — Familio

Нижнее Сляднево

Рузский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Руза
42453Нижнее Слядневодеревня55°54'с.ш.36°19'в.д.N-37-001

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Чат по генеалогии Москвы и Московской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Рузский
46766000511д Нижнее Слядневодеревня

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Рузский уезд, Мамошинская волость
Дер. Нижне-Сляднево 2671416

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Рузский уезд
5214Сляднево нижнее, д. вл.при р. Гряде.24895984
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