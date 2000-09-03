- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
870. Урусовка, сельцо бывшее владельческое, при речке М. Терешке, дворов 57, жителей 335, часовня
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд
Д. Малая Терешка. Урусовка тож52Кн. М. В. Урусов1681154
Д. Малая Терешка. Урусовка тож52Кн. М. В. Урусов1681154
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
39Урусовка, дер., при рч. Малой Терешке; н. р.1815373268266
41Хутор кр-н Денисовых, при дер. Урусовке1774931015
42Хутор кр-н Нагорновых, при дер. Урусовке1815311—
45Хутор Русскова, при дер. Урусовке 18153122