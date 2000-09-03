сельцо Урусовка, сельцо Урусовка, Сызранский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Урусовка

Сызранский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Верхне-Мазинская волость
870. Урусовка, сельцо бывшее владельческое, при речке М. Терешке, дворов 57, жителей 335, часовня

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ульяновской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд
Д. Малая Терешка. Урусовка тож52Кн. М. В. Урусов1681154
Д. Малая Терешка. Урусовка тож52Кн. М. В. Урусов1681154

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Верхне-Мазинская волость
39Урусовка, дер., при рч. Малой Терешке; н. р.1815373268266
41Хутор кр-н Денисовых, при дер. Урусовке1774931015
42Хутор кр-н Нагорновых, при дер. Урусовке1815311
45Хутор Русскова, при дер. Урусовке 18153122
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close