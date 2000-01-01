деревня Рохинская, деревня Рохинская, Вятский уезд, Вятская губерния (на 1913) — Familio

Рохинская

Вятский уезд, Вятская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Вятский уезд, Рохинская волость
94. Рохинская (Рохачи), деревня бывшая государственная, при ключе, дворов 15, жителей 92, волостное правление (уездный город в 85 верстах)

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Вятская губерния, Вятский уезд, Рохинская волость
деревня Рохачи

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Кировской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Вятский уезд
1782Рохинская (Рохачевская, Рохачи), д. каз.при рч. Мурлевке.7142113234
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close