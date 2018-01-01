село Ладыжинка, село Ладыжинка, Черкаська область (на 2018) — Familio

Ладыжинка

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Уманский уезд, Ладыжинская волость
1231. Ладыжинка, село бывшее владельческое, при речке Ятране, дворов 203, жителей 1520, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, синагога, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Киевская губерния, Уманский уезд, Ладыжинская волость
село Ладыжинка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27765Ладижинкаселоцентр сільської радир-н Уманськийсільрада Ладижинська

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Уманский уезд, Ладыжинская волость
Ладыжинка село.
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