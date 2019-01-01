село Верхнелебяжье, село Верхнелебяжье, Наримановский муниципальный район, Астраханская область (на 2019) — Familio

Верхнелебяжье

Наримановский муниципальный район, Астраханская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Астраханский уезд, Станицы и поселки Астраханского казачьего войска волость
53. Лебяжинская, Старо-Лебяжинский и Ново-Лебяжинский, станица и поселок казачьи, при реке Волге и ерике Лебяжьем, дворов 137, жителей 770, станичн. првл. (уездный город Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Астраханская область, Наримановский район
134454Верхнелебяжьесело46°45'с.ш.47°49'в.д.L-38-048

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Астраханской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Астраханская область, Наримановский муниципальный район, Сельское поселение Волжский сельсовет
12640412106с Верхнелебяжьесело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Астраханский уезд
14Лебяжинская, ст. казач.на пр. б. Волги.45¼3999290313Церковь 1. Училище 1.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close