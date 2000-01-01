Населенное место

Дахны-Дроздовщина, ф. (Ластовского), жит. 12 (7 м. 5 ж.), дес. 91, у. гор. 35 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Сморгонь 20 в.