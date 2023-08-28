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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Старо-Паново, Московской волости, Петербургского уезда, А. Сорокина по делу о семейном разделе. 1896–1897 гг. // Центральный государственный исто Показать все
По жалобе крестьянина дер. Старо-Паново Московской волости Петербургского уезда Павла Петрова на постановление уездного съезда от 28 сентября 1900 года по делу о земле. / Показать все
По жалобе крестьянина дер. Старо-Паново Московской волости Петербургского уезда П. Петрова на постановление уездного съезда о земле. 1901–1902 гг. // Центральный государс Показать все
О разрешении на устройство кладбища на надельной земле крестьян д. Старо-Паново Московской волости Петербургского уезда. 1903–1904 гг. // Центральный государственный исто Показать все
По ходатайству о разрешении продажи земли крестьянином дер. Старо-Паново Московской волости Петербургского уезда Василием Петровичем Колбасовым Захаровой. 1909–1910 гг. / Показать все
Дело по прошению крестьянина деревни Старо-Паново Московской волости И. Е. Варакушкина о выделении его на хутор. 1915–1916 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
Дело по жалобе семей 12 крестьян деревни Старо-Паново Московской волости, призванных в армию, на сельского старосту И. В. Семенова о невыдаче им овса для посева. 1915 г. Показать все
По прошению крестьянина Варакушина И. Е. деревни Старо-Паново, Московской волости о выделении надельной земли в одном месте. 1914–1915 гг. // Центральный государственный Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О продаже крестьянином деревни Старо-Паново, Московской волости, Санкт-Петербургского уезда Константином Сорокиным учас Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
134Старо-Паново (Четыре дворика, Екатериновка), д. вл.при рч. Лиговке.17825121111Церковь православная и кладбище.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд
Старо-Паново11Гр. Кушелева95—27
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Паново Старое д.131 стан40131 участок13станция Лигово.