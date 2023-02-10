город Березовка, город Березовка, Одеська область (на 2018) — Familio

Березовка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
1381Ново-Александровка (Березовка), мест. вл.при рч. Тилигуле.9525107371403Церквей православных 2. Еврейская синагога. Еврейский молитвенный дом. Мост чрез рч. Тилигул.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Полицейский Надзиратель города Березовки
город Березовка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16763Березівкамістоцентр міської ради, центр району, місто районного підпорядкування, центр міської ОТГр-н БерезівськийБерезівська міська об'єднана територіальна громада
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close