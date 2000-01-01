деревня Плянта, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Плянта

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Покровская волость
Плянте, ф. (Ассановича), жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 58, у. гор. 42 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Марцинканцы 29 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Первомайский сельсовет
д. Плянта1

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