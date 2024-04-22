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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
132Черняковка, сел. вл.при колодцах и прудах.4432129363388Ярмарок 3. Заводь 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Полтавский уезд
Д. Черняновка и Стенки28Ник. Вас. Заньковский288—101
С. Черняковка32Бабанин373—85
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
76. Черняковка, деревня бывшая владельческая, дворов 156, жителей 912, лавка, 3 ярм. — в день Вознесения, 1 окт. и 4 дек.
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
9.0Черняковка селоЧерняковское крестьян собственников 1-ое6505454—58265253518
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19528Черняківкаселоцентр сільської радир-н Чутівськийсільрада Черняківська