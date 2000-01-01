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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
399Софиевка (*Шекирлы-Китай, Айтамгалы, Карамурза), колон. болгарск. вед. попечит. комит.при рч. Буртичн.243073177177
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
81. Софиевка (Айтамгалы, Шекерлы-Китай, Карамурза), колония болгарская, дворов 107, жителей 615, молитвенный дом, школа, 2 лавки
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-8796Софіївкаселор-н Бердянськийселищна рада Андріївська