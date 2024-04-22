село Новое Чирково, село Новое Чирково, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Новое Чирково

Неверкинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
2017Новое Чнриково (Кушлей, Ивановское), с. вл.при рч. Кададе.9030105470465Церковь православная 1 Винокуренный завод. Мельница 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
С. Новое-Чирково31Вл. Льв. Чирков44714101

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Старо-Чирковская волость
1051. Нв. Чирково (Ивановское, Григорьевка), село бывшее владельческое, дворов 166, жителей 1017, церковь православная, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Неверкинский район
47522Новое Чирковосело52°52'46°53'N-38-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Неверкинский муниципальный район, Сельское поселение Бигеевский сельсовет
56649404106с Новое Чирковосело
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