деревня Николаевка, деревня Николаевка, Мозолеевская волость, Кременчугский уезд (на 1900) — Familio

Николаевка

Мозолеевская волость, Кременчугский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
2329Николаевка (Сажаивка), д. вл.при колодцах.451833167178Заводов 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Мозолеевская волость
464. Николаевка, деревня бывшая владельческая, дворов 45, жителей 535, школа, лавка, ветряная мельница

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кременчугский уезд, Мозолеевская волость
3.0Николаевка деревняНиколаевское крестьян собственников146
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