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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3022Шишак, мест. вл. и казач.при р. Псле.421963822772573Церквей православных 2. Сельское приходское училище. Ярмарок 4. Заводов 4. Базар.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Миргородский уезд
М. Шишак2Ник. Зарудный102—30
М. Шишак и С. Матяшовка18Марья Лошиковская214—44
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
684. Шишак, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Псле, дворов 506, жителей 3000, волостное правление (уездный город в 30 верстах), 2 церкви православ Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Шишак местечкоШишакское козаков—30940172018013521
1.0Шишак местечкоШишакское крестьян собственников—30342482471953
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Шишаки
местечко Шишаки
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19532Шишакиселище міського типуцентр району, центр селищної ОТГр-н ШишацькийШишацька селищна об'єднана територіальна громада