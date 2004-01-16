посёлок городского типа Шишаки, посёлок городского типа Шишаки, Полтавська область (на 2018) — Familio

Шишаки

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
3022Шишак, мест. вл. и казач.при р. Псле.421963822772573Церквей православных 2. Сельское приходское училище. Ярмарок 4. Заводов 4. Базар.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Миргородский уезд
М. Шишак2Ник. Зарудный10230
М. Шишак и С. Матяшовка18Марья Лошиковская21444

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Шишакская волость
684. Шишак, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Псле, дворов 506, жителей 3000, волостное правление (уездный город в 30 верстах), 2 церкви православ Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Шишакская волость
1.0Шишак местечкоШишакское козаков30940172018013521
1.0Шишак местечкоШишакское крестьян собственников30342482471953

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Шишакская волость
местечко Шишаки
Полтавская губерния, Миргородский уезд
местечко Шишаки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19532Шишакиселище міського типуцентр району, центр селищної ОТГр-н ШишацькийШишацька селищна об'єднана територіальна громада
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