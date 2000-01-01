хутор Макаровка, хутор Макаровка, Павловский уезд, Воронежская губерния (на 1860) — Familio

Макаровка

Павловский уезд, Воронежская губерния (на 1860)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Павловский уезд
2481Макаровка, хут. вл.при колодце.3224164567

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Павловский уезд
Сл. Казинка и Фисановка. Хут. Гаврильский и Макаровка11Бор., Гавр. и Евд. Гавр. Сухановы2074658

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Павловский уезд, Казинская волость
Макаровка5956хуторКазинскаго25202
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