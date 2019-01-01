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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Ключи Ключевской волости Керенского уезда Кошелева И. Е. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 86.
Подворная перепись хозяйства с. Ключи Ключевской волости Керенского уезда Ларюкова Е. Я. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 87.
Подворная перепись хозяйства с. Ключи Ключевской волости Керенского уезда Савицина И. К. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 88.
Подворная перепись хозяйства с. Ключи Ключевской волости Керенского уезда Орлова М. С. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 89.
Подворная перепись хозяйства с. Ключи Ключевской волости Керенского уезда Чалышева С. Е. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 90.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
725Знаменское (Ключи), с. вл.при рч. Летеве.152558267309Церковь православная 1. Волостное правление.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Керенский уезд
С. Артомас и Ключи12Мих. и Варв. Фед. Шембель1091023
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
364. Ключи (Знаменское), село бывшее владельческое, при речке Летеве, дворов 96, жителей 617, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Ключевское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47078Ключисело53°36'42°54'N-38-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56615422126с Ключисело