село Ключи, село Ключи, Вадинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Ключи

Вадинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Ключи Ключевской волости Керенского уезда Кошелева И. Е. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 86.
Подворная перепись хозяйства с. Ключи Ключевской волости Керенского уезда Ларюкова Е. Я. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 87.
Подворная перепись хозяйства с. Ключи Ключевской волости Керенского уезда Савицина И. К. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 88.
Подворная перепись хозяйства с. Ключи Ключевской волости Керенского уезда Орлова М. С. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 89.
Подворная перепись хозяйства с. Ключи Ключевской волости Керенского уезда Чалышева С. Е. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 90.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Керенский уезд
725Знаменское (Ключи), с. вл.при рч. Летеве.152558267309Церковь православная 1. Волостное правление.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Керенский уезд
С. Артомас и Ключи12Мих. и Варв. Фед. Шембель1091023

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Керенский уезд, Ключевская волость
364. Ключи (Знаменское), село бывшее владельческое, при речке Летеве, дворов 96, жителей 617, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Керенский уезд, Ключевская волость
село Ключевское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Вадинский район
47078Ключисело53°36'42°54'N-38-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Вадинский муниципальный район, Сельское поселение Рахмановский сельсовет
56615422126с Ключисело
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