Где упоминается данное место

Подворная перепись хозяйства с. Ключи Ключевской волости Керенского уезда Кошелева И. Е. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 86.

Подворная перепись хозяйства с. Ключи Ключевской волости Керенского уезда Ларюкова Е. Я. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 87.

Подворная перепись хозяйства с. Ключи Ключевской волости Керенского уезда Савицина И. К. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 88.

Подворная перепись хозяйства с. Ключи Ключевской волости Керенского уезда Орлова М. С. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 89.