деревня Кельцы, Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Кельцы

Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
276Кельца, д. вл.при колодце.353551315

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Солотчинская волость
Кельцы казен. леснич. дом леснич.6751на больш. Влад. дор. при речке Кельце2123363615СолотчаЛесн. Упр. Госуд. Имущ.
Кельцы деревня675210272754363615СолотчаХлебопашество
Кельцы казенной Боровской дачи 1-го объезда сторожка 246754при д. Кельцы и речке Кельце224363615Солотча

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рязанский район
676Кельцыдеревня54°54'с.ш.40°00'в.д.N-37-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Заборьевское сельское поселение
61634436156д Кельцыдеревня

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