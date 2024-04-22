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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По прошению крестьянина д. Варварина Елизаветинской волости Мокшанского уезда Кротова о разрешении ему постройки мукомольной мельницы с нефтяным двигателем на его усадьбе Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Варварино Елизаветинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3498.
Вавилов Илья Афанасьевич, отставной рядовой из крестьян д. Варварино Елизаветинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 66.
Гусев Василий Родионович, отставной рядовой д. Варварино Елизаветинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 125.
Климов Иван Михайлович, отставной рядовой из крестьян д. Варварино Елизаветинской волости. 1911 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 238.
Кормаков Степан Лукьянович, отставной нижний чин из крестьян д. Варварино Елизаветинской волости. 1915–1916 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело Показать все
Медведев Иван Терентьевич. отставной рядовой д. Варварино Елизаветинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 361.
Тюнин Филипп Илларионович, отставной рядовой с. Варварино Елизаветинской волости. 1915–1917 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 580.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1081Варваровка, д. вл.при р. Мокше.121291277284
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Пензенский уезд
Варваринка с дер.12Алекс. Ник. Голицын и Ив. Егор. Жуковский215—41
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Богородское, Елизаветино, Д. Варварина, Панкратовка26Мих. Фед. Плаутин12976370
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
531. Варварино, деревня бывшая владельческая, при реке Мокше, дворов 97, жителей 562
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48231Варваринодеревня53°21'44°33'N-38-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56645405106д Варваринодеревня