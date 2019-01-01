деревня Усть-Манчаж, Артинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Усть-Манчаж

Артинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по иске имля (арабской графике)
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Азигуловская волость
968. Бехметьково (Усть-Мачажский выс.), деревня бывшая государственная, при реке Уфе, дворов 56, жителей 350, 2 мечети

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Азигуловская волость
4) д. Усть-Манчаж, на р. Удое, мечеть, распл.Усть-Манчажское общество68180185ТептяриМагометанеБашкиры288

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Кунгурский округ, Манчажский район, Усть-Манчажский сельсовет
5. Усть-Манчаж (Манчаж Тамак), д. 79146160306татары297русские9Азигуловскойр. Уфа9ст. Уфимка219999279просел. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Артинский район
89850Усть-Манчаждеревня56°33'с.ш.58°11'в.д.O-40-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Артинский
65704000286д Усть-Манчаждеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.