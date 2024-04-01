хутор Клибовщина, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Клибовщина

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Ново-Погостская волость
Клибовщина, з. (Гарина), жит. 17 (7 м. 40 ж.), дес. 130, у. гор. 49 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Бальбиново 44 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Новопогостский сельсовет
х. Клибовщина1

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