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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Сеннинский уезд
Им. Островно27Каз. Вильгельм. Плятер2341867
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
511. Островно, местечко бывшее владельческое, при озере Островне, дворов 30, жителей 170, волостное правление, 2 церкви православные, еврейский молитвенный дом, школа, 11 Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Островно1163129531251234448744808967258
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Мест. Островно, в нем Островенское вол. прав. трактеоз. Островно и колодцеОстровенск. с. о. 126143157Островенск. пр. 16040
81Им. Островнотрактеоз. Островноген. А. А. Разгоновой, прав. 189Островск. прав. 16040
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
аг Островно603
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Островно382