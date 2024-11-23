агрогородок Островно, Бешенковичский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Островно

Бешенковичский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по еврейской генеалогии
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Сеннинский уезд
Им. Островно27Каз. Вильгельм. Плятер2341867

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Сеннинский уезд, Островенская волость
511. Островно, местечко бывшее владельческое, при озере Островне, дворов 30, жителей 170, волостное правление, 2 церкви православные, еврейский молитвенный дом, школа, 11 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Сенненский уезд, Островенская волость
местечко Островно1163129531251234448744808967258

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Островенская волость
1Мест. Островно, в нем Островенское вол. прав. трактеоз. Островно и колодцеОстровенск. с. о. 126143157Островенск. пр. 16040
81Им. Островнотрактеоз. Островноген. А. А. Разгоновой, прав. 189Островск. прав. 16040

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Бешенковичский район, Островенский сельсовет
аг Островно603

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Бешенковичский район, Островенский сельсовет
аг. Островно382

Мы используем куки для улучшения работы сайта.