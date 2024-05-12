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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам д. Хутор Каменской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1914– Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам д. Хутор Каменской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1915 Показать все
Отношение Тульской губернской землеустроительной комиссии в Тульскую губернскую чертежную комиссию по делу о выделении земли крестьянам д. Ворогушино, д. Сорочий Мост и д Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Хутор Каменской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1913 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Протокол землемера Гировского по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Хутор Каменской вол. Новосильского у. 1913 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Протокол и повестки землемера Гировского по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Хутор Каменской вол. Новосильского у. 1913 г. // Гос. архив Тульской об Показать все
Дело о семейно-имущественном разделе граждан Анны Григорьевны Сальниковой и Григория Кирилловича Рославцева деревни Хутора, Каменской волости, Новосильского уезда, Тульск Показать все
Дело о семейно-имущественном разделе граждан Шелудековых села Хутор, Каменской волости, Новосильского уезда, Тульской губернии. 1922–1923 гг. // Гос. архив Тульской облас Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2977Хутор, д. каз.при рч. Дичне.62450262272
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
827. Хутор, деревня бывшая государственная, при речке Дичне, дворов 94, жителей 641
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
291897Хутордеревня52°55'с.ш.37°05'в.д.N-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54643431121д Хутордеревня