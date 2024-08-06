село Кротково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Кротково

Похвистневский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1905 г. По прошению тархена деревни Асекеевой Султангуловской волости Бугурусланского уезда Самарской губернии Нагимши Дюсеева Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
759Архангельское (Асекеево, Кротково), с. вл.при р. Тиргале.3060226867978Церковь православная 1. Базар. Фабрика. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Кротковская волость
481. Архангельское (Кротково), село бывшее владельческое, при речке Асекаевой, дворов 252, жителей 2007, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь правосл Показать все
Бугурусланский уезд, Султангуловская волость
584. Асекеева, деревня бывшая государственная и башкирская, при речке Клене, дворов 292, жителей 1585, 4 мечети, лавка, 2 водяных мельницы, ярмарка в 9-ю пятн. по Пасхе, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Кротковская волость
село Кротковское97129089892249126205111361

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Стюхинская волость
С. Кротково (Архангельс. тож) Б. пом. Рус. Прав.2875Р. Тергала1503010272652722
Бугурусланский уезд, Султангуловская волость
Д. Асекеево. Б. госуд. (вотч.) Татары. Магом.2890Р. Кисла20030754516281551

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Похвистневский район
56753Кротковосело53°51'с.ш.52°08'в.д.N-39-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Похвистневский муниципальный район, Сельское поселение Кротково
36634428101с Кротковосело

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