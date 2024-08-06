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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1905 г. По прошению тархена деревни Асекеевой Султангуловской волости Бугурусланского уезда Самарской губернии Нагимши Дюсеева Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
759Архангельское (Асекеево, Кротково), с. вл.при р. Тиргале.3060226867978Церковь православная 1. Базар. Фабрика. Завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
481. Архангельское (Кротково), село бывшее владельческое, при речке Асекаевой, дворов 252, жителей 2007, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь правосл Показать все
584. Асекеева, деревня бывшая государственная и башкирская, при речке Клене, дворов 292, жителей 1585, 4 мечети, лавка, 2 водяных мельницы, ярмарка в 9-ю пятн. по Пасхе, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Кротковское97129089892249126205111361
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Кротково (Архангельс. тож) Б. пом. Рус. Прав.2875Р. Тергала1503010272652722
Д. Асекеево. Б. госуд. (вотч.) Татары. Магом.2890Р. Кисла20030754516281551
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56753Кротковосело53°51'с.ш.52°08'в.д.N-39-081
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36634428101с Кротковосело